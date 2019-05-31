В «Водоканале» Екатеринбурга ожидается смена руководства
Директор ЕМУП «Водоканал» Игорь Дубровин в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщает интернет-издание Znak.
Его место, по мнению источников интернет-издания, с большой долей вероятности займет заместитель Александр Караваев.
При этом Караваев сообщил корреспондентам, что пока таких предложений ему не поступало. Однако Караваев подтвердил, что в курсе ситуации, и что покинуть пост Дубровина попросила мэрия Екатеринбурга. Заявление глава «Водоканала» пока не написал.
Дубровин занял кресло руководителя «Водоканала» 20 марта этого года, ранее работал замминистра строительства Свердловской области. Предыдущий директор «Водоканала» Екатеринбурга Евгений Буженинов возглавлял предприятие с мая 2018 года.
Караваев получил должность заместителя директора за неделю до назначения Дубровина. Он является депутатам гордумы Екатеринбурга от партии «Справедливая Россия».
Ранее «Водоканал» затронули серьезные кадровые изменения, свои посты по собственному желанию покинули сразу несколько топ-менеджеров, среди которых директор по экономике и финансам Вячеслав Алушкин и замдиректора Сергей Рахманов.