В «Водоканале» Екатеринбурга ожидается смена руководства

Его место, по мнению источников интернет-издания, с большой долей вероятности займет заместитель Александр Караваев.

При этом Караваев сообщил корреспондентам, что пока таких предложений ему не поступало. Однако Караваев подтвердил, что в курсе ситуации, и что покинуть пост Дубровина попросила мэрия Екатеринбурга. Заявление глава «Водоканала» пока не написал.

Дубровин занял кресло руководителя «Водоканала» 20 марта этого года, ранее работал замминистра строительства Свердловской области. Предыдущий директор «Водоканала» Екатеринбурга Евгений Буженинов возглавлял предприятие с мая 2018 года.

Караваев получил должность заместителя директора за неделю до назначения Дубровина. Он является депутатам гордумы Екатеринбурга от партии «Справедливая Россия».