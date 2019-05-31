Владелец дома-призрака в парке Народный установил незаконный киоск

О появлении ларька в парке рассказала начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмила Абдулкадырова на аппаратном совещании в городской администрации. По её словам, владелец частного дома на Ветеринарной, 23 сдал участок в аренду предпринимателю, но ни эта сделка, ни торговля на этой земле незаконны.

Данный участок зарегистрирован в кадастре для эксплуатации жилого дома. По закону торговля на этом месте невозможна,объяснила TagilCity.ru начальник отдел по развитию потребительского рынка услуг и управления промышленной политики и развития предпринимательства Марина Карелина.

Кроме того, в администрации заявили, что ларёк установлен на муниципальной земле, не принадлежащей владельцу дома. Первый замглавы города Вячеслав Горячкин сообщил, что ларёк демонтируют в любом случае — либо это сделает его собственник, либо администрация.

Все торговые точки в парке Народный уже определены, и участок возле дома в этот список не входит. 30 мая туда выезжали специалисты Центра земельного права, было установлено, что ларёк установлен на муниципальной земле без разрешения на стационарную торговлю. Предпринимателю, который якобы заключил договор с собственником дома, выслано уведомление. Если он сам не уберёт этот ларёк, этим придётся заняться муниципалитету,сообщил TagilCity.ru вице-мэр.

Комментарии собственника дома получить не удалось. В риелторской фирме «Этажи», представляющей его интересы, отметили, что между хозяином и администрацией города по-прежнему ведётся судебное разбирательство по поводу размеров прилегающей к дому территории.

Представитель собственника, его сын, готов продать дом и участок в 18 соток, но в мэрии настаивают, что из них 13 соток принадлежит муниципалитету. Дом с 18 сотками и дом с пятью сотками — это две разные цены. Второй вариант собственника не устраивает, поэтому из-за этого спора процесс продажи откладывается,заявил TagilCity.ru специалист компании.