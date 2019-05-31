Жительница Серова оштрафована за избиение сотрудников вневедомственной охраны

30 декабря 2018 гожа жительница Серова в компании с товарищем праздновала в одном из развлекательных центров наступающий Новый год. Вскоре поведение пары показалось сотрудникам заведения непозволительным и нарушающим общественный порядок. Чтобы пара не мешала отдыхать гостям развлекательного центра, в заведение были вызваны сотрудники вневедомственной охраны, которые предложили женщине и ее спутнику удалиться. Находясь под воздействием алкоголя, женщина вела себя агрессивно и не реагировала на замечания.

В итоге пара согласилась покинуть заведение, однако потребовала вернуть им деньги, уплаченные за программу. Получив отказ, спутник серовчанки бросил в администратора развлекательного центра сотовый телефон. После этого сотрудники вневедомственной охраны были вынуждены применить силу. Увидев, что на ее спутника надевают наручники, женщина кинулась «отбивать» его у стражей порядка, в результате чего применила в отношении двоих правоохранителей физическое насилие. Она избила сотрудников вневедомственной охраны головой и ногой.