В 2ГИС посчитали индекс восстановления Нижнего Тагила после пандемии коронавируса
В 2ГИС рассчитали индекс восстановления городов после эпидемии COVID-19.
Согласно исследованию, наш город преодолеет последствия пандемии достаточно быстро и легко – индекс в Нижнем Тагиле составляет 77%, в Екатеринбурге он равен 65%.
Самые высокие показатели у Новокузнецка (89%), Набережных Челнов (87%), Магнитогорска (86%) и Кургана (82%).
Красным цветом обозначены наиболее пострадавшие от пандемии города. Там индекс находится на самой низкой по стране отметке в 43% – это Москва и Сочи.
Индекс восстановления городов от пандемии показывает докризисный и нынешний уровни экономической активности россиян – их взаимодействия с бизнесом. Исследования сервиса составляются на основании геоданных. Точка отсчёта – поиск товаров и услуг при помощи сервиса в том или ином городе, а также построения маршрута передвижения пользователей сервиса.