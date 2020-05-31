В 2ГИС посчитали индекс восстановления Нижнего Тагила после пандемии коронавируса

Согласно исследованию, наш город преодолеет последствия пандемии достаточно быстро и легко – индекс в Нижнем Тагиле составляет 77%, в Екатеринбурге он равен 65%.

Фото: Скриншот карты 2ГИС

Самые высокие показатели у Новокузнецка (89%), Набережных Челнов (87%), Магнитогорска (86%) и Кургана (82%).

Фото: Скриншот карты 2ГИС

Красным цветом обозначены наиболее пострадавшие от пандемии города. Там индекс находится на самой низкой по стране отметке в 43% – это Москва и Сочи.

Фото: Скриншот карты 2ГИС