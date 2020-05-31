Куйвашев рассказал, почему в поселке под Нижним Тагилом газовая служба начала работу

Жители посёлка обратились к губернатору с этим вопросом в instagram. Они выразили обеспокоенность по поводу проверок, поскольку в поселке нет заболевших коронавирусом, а сотрудники газовой компании из Нижнего Тагила.

Вдруг начались массовые проверки газового оборудования многоквартирных домов компанией «Газэкс» г. Нижний Тагил. Работники данной организации пройдут несколько десятков домов, заходя из одной квартиры в другую. Разве нельзя отложить все проверки до окончания карантина, спрашивают жители поселка.

Губернатор отметил, что это очень серьёзный вопрос, и проверки газового оборудования откладывать не следует из-за угрозы взрывов. При этом, по словам Куйвашева, сотрудники газовых компаний должны соблюдать все правила, введенные в период особого режима.