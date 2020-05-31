Мать больного ребенка пригрозила Куйвашеву судебным иском за режим самоизоляции

Евгений Куйвашев опубликовал ответы на вопросы свердловчан на своей странице в instagram. Одним из них стал вопрос женщины, ребенок которой ждет проведения операции из-за прогрессирующей катаракты. Мать ребенка обвинила Куйвашева в том, что больницы закрыты и пригрозила, что если операцию не проведут, то она подаст в суд.

Если на следующей неделе не откроют «МНТК глаза» в Екатеринбурге, я отправлюсь в суд, и тогда пеняйте уже сами на себя. Если в ближайшее время операция не состоится, она может на всю жизнь такой остаться, и тогда у вас как у губернатора будет ещё больше проблем, ведь тогда иск будет уголовный о намеренном вреде здоровью ребёнка, повлекшем за собой последствия слепоты, написала женщина.

В своем ответе матери ребенка Куйвашев написал, что все медицинские учреждения придерживаются правил, введенных в период пандемии. Кроме того, он написал, что ограничения нужны, чтобы обезопасить людей. Губернатор посоветовал обратиться в клинику для того, чтобы врачи оценили состояние ребенка и оказали ему экстренную помощь, если она требуется.