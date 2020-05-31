Самоизоляция, день шестьдесят первый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Завтра губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет совещание, по результатам которого станет известно, будет снят или продлен режим самоизоляции.

Надеюсь, сегодняшний выходной вы проводите в кругу близких людей, не забывая при этом про соблюдение санитарных правил. Я, как обычно, на работе. Готовлюсь к завтрашним совещаниям, по итогам которых буду принимать решение о продлении или о частичном смягчении ограничительных мер, написал губернатор.

Между тем, в Нижнем Тагиле количество зараженных коронавирусом растет. Только за последние сутки было зарегистрировано 18 новых случаев заболевания, увеличив тем самым число пациентов с подтвержденным диагнозом до 177 человек.

При этом на карте Роспотребнадзора число заболевших больше. В частности, отмечено 194 случая.

На карте Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле отмечено 194 случая COVID-19

В Нижнем Тагиле с 18 мая работает газовая служба. Она проводит плановые проверки оборудования. В связи с этим один из жителей поселка Горноуральский поинтересовался у Евгения Куйвашева, могут ли на самом деле во время пандемии проводиться подобные проверки.

Куйвашев рассказал, почему в поселке под Нижним Тагилом газовая служба начала работу

В 2Gis был рассчитан индекс восстановления городов после того, как эпидемия коронавируса завершится. Согласно данным исследования, Нижний Тагил восстановится быстро и легко.

В 2ГИС посчитали индекс восстановления Нижнего Тагила после пандемии коронавируса

На официальном сайте города сообщается, что с 1 июня 2020 года начинается проведение семейного конкурса фотографий «Вместе — хорошо!». К участию приглашаются многодетные, замещающие, неполные семьи и семьи, воспитывающие особого ребенка. Условия конкурса опубликованы на сайте города в специальном разделе.

Кроме того, конкурс объявляет и Библиотека № 16. Об этом сообщается на странице учреждения во «Вконтакте». Участникам предлагается сделать видеозарисовку, фотографию или порекомендовать смешные и веселые книги. Свои работы можно присылать в личные сообщения группы библиотеки.

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле на 19.00 составляет 3,2 балла. Об этом сообщается на специальном сервисе Яндекса. В течение дня этот показатель держится на уровне 2,7-2,9 балла. Напомним, что Яндекс предоставляет данные для ознакомления. Они не могут использоваться для средней оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Свердловской области количество заболевших коронавирусом достигло 5449 человек, из них 265 случаев выявлено за последние сутки. По выздоровлению из больниц выписан 31 человек, а общее число вылечившихся составляет 2173 человека. Зарегистрирован еще один летальный случай. Всего за время пандемии скончались 27 уральцев.