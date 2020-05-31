Самоизоляция, день шестьдесят первый. Что происходит в Нижнем Тагиле
За минувшие сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом, был составлен индекс восстановления города после окончания режима самоизоляции, также тагильчане продолжают задавать вопросы губернатору. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
Завтра губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет совещание, по результатам которого станет известно, будет снят или продлен режим самоизоляции.
Надеюсь, сегодняшний выходной вы проводите в кругу близких людей, не забывая при этом про соблюдение санитарных правил. Я, как обычно, на работе. Готовлюсь к завтрашним совещаниям, по итогам которых буду принимать решение о продлении или о частичном смягчении ограничительных мер, написал губернатор.
Между тем, в Нижнем Тагиле количество зараженных коронавирусом растет. Только за последние сутки было зарегистрировано 18 новых случаев заболевания, увеличив тем самым число пациентов с подтвержденным диагнозом до 177 человек.
При этом на карте Роспотребнадзора число заболевших больше. В частности, отмечено 194 случая.
В Нижнем Тагиле с 18 мая работает газовая служба. Она проводит плановые проверки оборудования. В связи с этим один из жителей поселка Горноуральский поинтересовался у Евгения Куйвашева, могут ли на самом деле во время пандемии проводиться подобные проверки.
В 2Gis был рассчитан индекс восстановления городов после того, как эпидемия коронавируса завершится. Согласно данным исследования, Нижний Тагил восстановится быстро и легко.
На официальном сайте города сообщается, что с 1 июня 2020 года начинается проведение семейного конкурса фотографий «Вместе — хорошо!». К участию приглашаются многодетные, замещающие, неполные семьи и семьи, воспитывающие особого ребенка. Условия конкурса опубликованы на сайте города в специальном разделе.
Кроме того, конкурс объявляет и Библиотека № 16. Об этом сообщается на странице учреждения во «Вконтакте». Участникам предлагается сделать видеозарисовку, фотографию или порекомендовать смешные и веселые книги. Свои работы можно присылать в личные сообщения группы библиотеки.
Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле на 19.00 составляет 3,2 балла. Об этом сообщается на специальном сервисе Яндекса. В течение дня этот показатель держится на уровне 2,7-2,9 балла. Напомним, что Яндекс предоставляет данные для ознакомления. Они не могут использоваться для средней оценки количества людей на улицах.
В Свердловской области количество заболевших коронавирусом достигло 5449 человек, из них 265 случаев выявлено за последние сутки. По выздоровлению из больниц выписан 31 человек, а общее число вылечившихся составляет 2173 человека. Зарегистрирован еще один летальный случай. Всего за время пандемии скончались 27 уральцев.