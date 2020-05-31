Свердловский арбитраж заставил тагильскую УК заключить договор с «Водоканалом»
Арбитражный суд Свердловской области заставил заключить управляющую компанию «Первый региональный оператор» из Нижнего Тагила договор с «Водоканал-НТ».
Согласно решению суда от 29 мая, компания ООО «УК «ПРО», осуществляя деятельность по управлению многоквартирными домами, уклонялась от заключения договора снабжения коммунальными ресурсами в отношении 33 многоквартирных домов с «Водоканал-НТ». В связи с чем, последний обратился в суд.
В ходе разбирательств установлено, что ответчик уклонялся от заключения договора снабжения коммунальными ресурсами в отношении спорных домов, чем нарушил требования пунктов 4, 5 «Правил, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами» № 124. Также, согласно материалам дела, представители ООО «УК «ПРО» не явились на судебное заседание, а также не предоставили доказательств в обоснование своей позиции.
Суд требования ООО «Водоканал-НТ» удовлетворил. Так, управляющая компания должна заключить договор холодного водоснабжения и водоотведения в отношении многоквартирных домов, находящихся по адресам: улица Быкова, 38, Ватутина, 50, Геологов, 35, Городская, 24, Жуковского, 31, Ильича, 42, Кирова, 22А, 22Б, 37, 5, Коминтерна, 67, Краснофлотская, 14, Носова, 30, Орджоникидзе, 11, 1А, 4, Проезжая, 17, 19, Чаплыгина, 13, 17, 21, 3, 5, 7, Ярославская, 1А, Семенова, 22, Советская, 29, Тагильская, 16, 5, проспект Дзержинского 75, 5, переулок Полюсный 15, 16, путем подписания дополнительного соглашения.