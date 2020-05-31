Свердловский арбитраж заставил тагильскую УК заключить договор с «Водоканалом»

Согласно решению суда от 29 мая, компания ООО «УК «ПРО», осуществляя деятельность по управлению многоквартирными домами, уклонялась от заключения договора снабжения коммунальными ресурсами в отношении 33 многоквартирных домов с «Водоканал-НТ». В связи с чем, последний обратился в суд.

В ходе разбирательств установлено, что ответчик уклонялся от заключения договора снабжения коммунальными ресурсами в отношении спорных домов, чем нарушил требования пунктов 4, 5 «Правил, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами» № 124. Также, согласно материалам дела, представители ООО «УК «ПРО» не явились на судебное заседание, а также не предоставили доказательств в обоснование своей позиции.