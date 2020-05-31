В Екатеринбург из Китая доставили еще 80 аппаратов ИВЛ

Как рассказали в Фонде, в столицу Урала доставили 80 аппаратов ИВЛ. Гуманитарный груз закуплен на средства гендиректора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина. По заявкам властей закупили 100 аппаратов ИВЛ, на сумму 3,3 млн долларов. Закупленное оборудование распределят между Свердловской о Челябинской областями.