В Екатеринбург из Китая доставили еще 80 аппаратов ИВЛ
Сегодня, 17:13ОбществоФото: Фонд святой Екатерины
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В Екатеринбург прилетел самолет с еще одной партией гуманитарного груза из Китая, сообщается на странице Фонда святой Екатерины в instagram.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали в Фонде, в столицу Урала доставили 80 аппаратов ИВЛ. Гуманитарный груз закуплен на средства гендиректора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина. По заявкам властей закупили 100 аппаратов ИВЛ, на сумму 3,3 млн долларов. Закупленное оборудование распределят между Свердловской о Челябинской областями.
Ранее из Китая на Урал доставили 10,6 млн средств защиты и медицинского инвентаря.
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