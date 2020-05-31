В Екатеринбург самолетом доставили туристов из США

Вывозной рейс из Нью-Йорка вначале приземлился в Шереметьево. На нем находилось 322 человека. Пассажиров распределили по внутренним рейсам, которые отправились в Махачкалу и Ростов, в Екатеринбург и Новосибирск. На борту рейса в столицу Урала находилось 175 человек, часть пассажиров осталась в Екатеринбурге, часть — отправилась в Новосибирск.