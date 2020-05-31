В Екатеринбурге прилетевших спецрейсами питомцев тоже отправляют в обсервацию

В обсерваторах, куда на четырнадцать дней отправляют прилетевших из-за рубежа туристов, нельзя содержать животных, поэтому для четвероногих друзей человека организовали так называемые зоообсерваторы.

Один из последних расположен в УрГАУ в Екатеринбурге. Сейчас там находятся десять кошек и собак. Животных поместили после обработки в специальные отдельные клетки. Ежедневно у питомцев берут мазок на коронавирус, пока этот диагноз ни у одного из них не подтвердился. Животных кормят дважды в день.