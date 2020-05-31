В Екатеринбурге прилетевших спецрейсами питомцев тоже отправляют в обсервацию
Питомцев туристов, которые прилетели в Екатеринбург после заграничных поездок, отправляют в обсерваторы, пишет издание «Лайф».
В обсерваторах, куда на четырнадцать дней отправляют прилетевших из-за рубежа туристов, нельзя содержать животных, поэтому для четвероногих друзей человека организовали так называемые зоообсерваторы.
Один из последних расположен в УрГАУ в Екатеринбурге. Сейчас там находятся десять кошек и собак. Животных поместили после обработки в специальные отдельные клетки. Ежедневно у питомцев берут мазок на коронавирус, пока этот диагноз ни у одного из них не подтвердился. Животных кормят дважды в день.
Выгуливать питомцев нельзя – из-за двухнедельного карантина. Поэтому в каждой клетке для четвероногих постелены одноразовые пелёнки, которые регулярно меняют.
По словам руководителя центра реабилитации животных УрГАУ Елизаветы Скорыниной, самым сложным для животных является расставание с хозяевами. Поэтому сотрудники зоообсерватора созваниваются с последними по видеосвязи.