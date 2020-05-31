В Нижнем Тагиле после драки из-за кастрюль «Галамарт» отменил распродажу
Сегодня, 20:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле после произошедшей давки из-за кастрюль по 99 рублей в супермаркетах «Галамарт» отменили запланированную акцию.
Сюжеты: Нижний Тагил
1 июня в магазине должна была пройти акция «1000 товаров за 1 рубль». В рассылке покупателям сообщили, что акция отменятся из-за коронавируса.
С заботой о покупателях в период карантина мы вынуждены отменить акцию, говорится в сообщении.
Напомним, что прокуратура решила проверить «Галамарт» на улице Фрунзе после сообщений СМИ о давке, которую устроили покупатели на кассах из-за кастрюль по 99 рублей.
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