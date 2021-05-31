13 пьяных и 8 водителей без прав задержаны в Нижнем Тагиле за выходные

13 пьяных и 8 водителей без прав задержаны в Нижнем Тагиле за выходные
13 пьяных и 8 водителей без прав задержаны в Нижнем Тагиле за выходные
Сегодня, 17:20ОбществоФото: Отдел попаганды ГИБДД МУ МВД России "Нижнетагильское"
13 пьяных и 8 водителей без прав задержаны в период с 28 по 30 мая сотрудниками ГИБДД в рамках очередного рейда в Нижнем Тагиле.

По итогам рейдовых мероприятий «Стоп-контроль», который проходил на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа с 28 по 31 мая, сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» было выявлено 21 грубое нарушение ПДД.

8 человек управляли автомобилем, не имея права управления транспортным средством, 13 — водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в Госавтоинспекции.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы за управление автотранспортным средством в состоянии опьянения по ст. 12.8 КоАП РФ, предусматривающей штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А также по ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления или раннее лишенного данного права, предусматривающей штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей.

Напомним, сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле начали массово наказывать водителей за проезд по «встречке» на улицах Бондина и Кушвинская, реорганизованных из-за закрытия моста на улице Циолковского.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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