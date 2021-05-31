895 тысяч за взятку заплатит экс-начальник судебных приставов Екатеринбурга

895 тысяч за взятку заплатит экс-начальник судебных приставов Екатеринбурга
895 тысяч за взятку заплатит экс-начальник судебных приставов Екатеринбурга
Сегодня, 14:04ОбществоФото: 1mediainvest.ru
895 тысяч рублей заплатит в доход государства за бездействие по делу о взяточничестве бывший начальник судебных приставов Екатеринбурга, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В августе 2020 года на пять лет колонии строгого режима был осужден старший судебный пристав Орджоникидзевского районного отдела Екатеринбурга. Мужчина был признан виновным в получении взятки в крупном размере и бездействии в пользу взяткодателя (чч. 3, 5 ст. 290 УК РФ).

С апреля 2017 года по октябрь 2018 года осужденный получил взятку в 895 тысяч рублей за бездействие по отношению к юридическим лицам, которые должны были освободить земельные участки от автомойки и павильонов «Овощи-фрукты». Однако, получив деньги, экс-пристав целенаправленно не проследил за исполнением требований в исполнительных листах и принудительному исполнению решений суда.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в доход РФ полученной взятки, он был полностью удовлетворен. Исполнение решения взято на контроль ведомства.

Напомним, в марте 2021 года в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали двух лейтенантов из отделов по противодействию наркотикам и борьбе с квартирными кражами. Мужчины подозреваются в получении взятки в 430 тысяч рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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