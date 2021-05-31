895 тысяч за взятку заплатит экс-начальник судебных приставов Екатеринбурга

С апреля 2017 года по октябрь 2018 года осужденный получил взятку в 895 тысяч рублей за бездействие по отношению к юридическим лицам, которые должны были освободить земельные участки от автомойки и павильонов «Овощи-фрукты». Однако, получив деньги, экс-пристав целенаправленно не проследил за исполнением требований в исполнительных листах и принудительному исполнению решений суда.