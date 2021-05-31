Большая доза алкоголя обнаружена в крови у стрелка из Екатеринбурга Сергея Болкова

Большая доза алкоголя обнаружена в крови у стрелка из Екатеринбурга Сергея Болкова
Большая доза алкоголя обнаружена в крови у стрелка из Екатеринбурга Сергея Болкова
Сегодня, 18:21ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Большая доза алкоголя выявлена экспертизой в крови у Сергея Болкова, который расстреливал прохожих и автомобили с балкона своей квартиры в Екатеринбурге 30 мая.

Проведенное полицией исследование определило, что в крови у стрелка находилась большая доза алкоголя, порядка 1,15-1,17 промилле, рассказал начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

Болков был задержан после штурма квартиры, силовикам пришлось применить светошумовую гранату. Стрелявшего доставили в СИЗО. 31 мая прошел суд, на котором мужчина был оставлен под арестом до 29 июля, так как судья счел, что он может скрыться от следствия и не нашел оснований для применения более мягких мер пресечения. На заседании Болков признал свою вину.

Напомним, ранее Сергей Болков работал в ППС и 10 лет находится на пенсии. Его бывший коллега рассказал, что стрелок дважды был в командировках в Чечне. Осенью 2017 года Болков уже стрелял из квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, но дело не было заведено. Также известно, что 20 лет назад подозреваемый застрелил молодого человека, однако и в тот раз избежал наказания. Известно, что пострадавшую 9-летнюю девочку, получившую ранение в живот, прооперировали и ввели в кому. Она находится в реанимации.

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