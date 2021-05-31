Бывшего вице-мэра Екатеринбурга Борзенкова заподозрили в коррупции

Ключевым значится вопрос, где политики прячут средства, украденные из казны Екатеринбурга, пишет newizv.ru.
Следственный комитет МВД России предъявил обвинения в помощи в «отмывании» денег двум представителям столичной инвесткомпании QBF. Организаторами аферы считают политиков из административного центра Свердловской области. Расследование в отношении их уже началось. Управленцы QBF не называют имена своих сотрудников. Однако компания со своей стороны оказывает следователям всю необходимую помощь, сообщают источники издания.
Сотрудники СК пришли к выводу, что государственные деньги через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм чиновники переводили в QBF. Оттуда средства оседали и пропадали в офшорах. Ущерб нанесенный бюджету оценили в шесть миллиардов рублей.
В деле фигурирует имя бывшего вице-мэра Екатеринбурга Ильи Борзенкова. В конце осени минувшего года, он покинул свою должность в администрации города. А ведь уральские журналисты прочили ему пост мэра столицы Свердловской области.
В 2020 году Илья Борзенков избавился от сети своих магазинов электроники «Норд». Ее приобрела компания RBT.RU из Челябинска. Цена сделки не разглашается. В начале нынешнего года экс-политик заявил о своем переезде в Анапу, информирует газета «Коммерсантъ».
Корреспонденты «Новых известий» не смогли пообщаться с Борзенковым. Журналистам не удалось добиться от предпринимателя и политика с Урала подтверждения или опровержения этих данных, а также комментария по поводу таких крупных перемен в его жизни.
В QBF слова полицейских не комментируют. Компания уже передала им все запрошенные сведения.