Бывшего вице-мэра Екатеринбурга Борзенкова заподозрили в коррупции

Бывшего вице-мэра Екатеринбурга Борзенкова заподозрили в коррупции
Бывшего вице-мэра Екатеринбурга Борзенкова заподозрили в коррупции
Сегодня, 03:02ОбществоФото: sledcom.ru
Двух бывших сотрудников администрации столицы Свердловской области работники СК РФ проверяют на причастность к «отмыванию» денег. Одним из подозреваемых стал экс-заместитель градоначальника Илья Борзенков.

Ключевым значится вопрос, где политики прячут средства, украденные из казны Екатеринбурга, пишет newizv.ru.

Следственный комитет МВД России предъявил обвинения в помощи в «отмывании» денег двум представителям столичной инвесткомпании QBF. Организаторами аферы считают политиков из административного центра Свердловской области. Расследование в отношении их уже началось. Управленцы QBF не называют имена своих сотрудников. Однако компания со своей стороны оказывает следователям всю необходимую помощь, сообщают источники издания.

Сотрудники СК пришли к выводу, что государственные деньги через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм чиновники переводили в QBF. Оттуда средства оседали и пропадали в офшорах. Ущерб нанесенный бюджету оценили в шесть миллиардов рублей.

В деле фигурирует имя бывшего вице-мэра Екатеринбурга Ильи Борзенкова. В конце осени минувшего года, он покинул свою должность в администрации города. А ведь уральские журналисты прочили ему пост мэра столицы Свердловской области.

В 2020 году Илья Борзенков избавился от сети своих магазинов электроники «Норд». Ее приобрела компания RBT.RU из Челябинска. Цена сделки не разглашается. В начале нынешнего года экс-политик заявил о своем переезде в Анапу, информирует газета «Коммерсантъ».

Корреспонденты «Новых известий» не смогли пообщаться с Борзенковым. Журналистам не удалось добиться от предпринимателя и политика с Урала подтверждения или опровержения этих данных, а также комментария по поводу таких крупных перемен в его жизни.

В QBF слова полицейских не комментируют. Компания уже передала им все запрошенные сведения.

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