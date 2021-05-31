До 20 лет грозит убившим инвалида приемным родителям в Екатеринбурге

Присяжные признали виновными родителей, которые обвиняются в убийстве приемного сына-инвалида в Екатеринбурге в 2018 году. Для женщины запросили 9 лет лишения свободы, а для ее мужа — 9 лет и 11 месяцев.

31 мая в Чкаловском суде прошло заседание, на котором рассматривали дело семейной пары. После того, как первое судебное решение было отменено, его повторно рассматривали присяжные заседатели. В результате екатеринбуржцев признали виновными по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По версии следствие, в июле 2018 году мужчина и женщина находись в своей квартире вместе с детьми, среди которых был ребенок 2011 года рождения. Данные прокуратуры гласят, что из-за поведения мальчика приемные родители относились к нему плохо. В результате супруги избили ребенка. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга, которая стала причиной смерти,рассказали Е1 в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Напомним, 7 апреля стало известно, что местный житель Туринска обвиняется в убийстве своего двухмесячного сына. В день происшествия молодой человек злоупотреблял спиртными напитками. Когда младенец начал плакать, это вызвало раздражение отца, поэтому он, не сумев успокоить мальчика, несколько раз ударил его по голове. Ночью малышу вызвали скорую медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

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