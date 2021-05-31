Из-за пандемии больница № 40 Екатеринбурга потеряла 200 миллионов на платных услугах

В 2019 году 40-я больница Екатеринбурга заработала на оказанных медицинским учреждением платных услугах 412 миллионов рублей, а в 2020, после перепрофилирования ее в госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, почти в два раза меньше — 229 миллионов рублей, сообщает 66.RU.
У учреждения образовалась просроченная кредиторская задолженность, размер которой превысил 4,5 миллиона рублей.
Согласно годовому отчету о хозяйственной деятельности, в медучреждении за год снизился и размер выплат на выполнение муниципального задания — с 178 миллионов до 84 миллионов рублей. При этом почти на 100 миллионов рублей увеличились расходы на выполнение программы обязательного медицинского страхования.
Напомним, в конце мая были названы годовые доходы главных врачей Свердловской области. Соответствующие данные опубликован региональный Минздрав. В топ самых богатых врачей по итогам 2020 года вошли директор ГАУ СО «Фармация» Андрей Герстнер (17,9 млн рублей), директор Уральского НИИ травматологии Игорь Шлыков (12,6 млн рублей), а также начальник ГКУЗ СО «Областной медицинский центр мобилизационных резервов „Резерв“» Геннадий Балабанов (6,4 млн рублей).