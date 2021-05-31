По 300 тысяч рублей получили свердловские фермеры

По 300 тысяч рублей получили свердловские фермеры
По 300 тысяч рублей получили свердловские фермеры
Сегодня, 19:50ОбществоФото: Департамент информационной политики Свердловской области
Гранты в размере по 300 тысяч рублей получили свердловские фермеры — выпускники свердловской «Школы фермера» на развитие своего бизнеса.

После успешной защиты бизнес-проектов трем руководителям фермерских хозяйств Свердловской области были вручены денежные гранты на развитие бизнеса, сообщает областной департамент информационной политики.

На полученные гранты выпускники «Школы фермера» планируют обновить парк техники и заняться внедрением новых технологий в своих хозяйствах.

Мой бизнес-план, который я успешно защитил, посвящен развитию молочно-товарной фермы на 30 фуражных коров в селе Фирсово Режевского района, планирую выращивать молодняк, рассказал один из победителей отбора Петр Худяков.

Напомним, первые студенты окончили «Школу фермера» в Свердловской области. 13 мая они успешно защитили бизнес-проекты и получили дипломы из рук главы министерства АПК региона.

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