Под арестом до 29 июля оставлен стрелок из Екатеринбурга Сергей Болков

Расстрелявший прохожих и автомобили с балкона своей квартиры бывший сотрудник ППС Сергей Болков из Екатеринбурга оставлен под арестом до 29 июля 2021 года.

31 мая прошло заседание суда, на котором судья Николай Тараненко озвучил меру пресечения для Сергея Болкова. Вечером 30 мая он устроил стрельбу из карабина с балкона своей квартиры. В результате пострадала 9-летняя девочка и сотрудник Росгвардии. Болков оставлен под арестом на один месяц и 28 дней, до 29 июня 2021 года. По словам судьи, подозреваемый может скрыться от следствия, кроме того, нет никаких оснований для применения более мягких мер, пишет Е1. Напомним, на заседании суда Сергей Болков признал свою вину и отметил, что готов принести извинения пострадавшим. Пострадавшая девочка прооперирована и введена в кому. Известно, что 20 лет назад подозреваемый застрелил человека, но смог избежать наказания. Ранивший девочку екатеринбуржец избежал наказания за убийство 20 лет назад

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