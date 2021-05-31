Пострадавшая в результате стрельбы 9-летняя девочка из Екатеринбурга введена в кому

Пострадавшая в результате стрельбы на Химмаше 9-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ в коме. Ребенка прооперировали в ОДГБ № 1 Екатеринбурга.

Раненная в живот во время стрельбы на улице Бородина в Екатеринбурге девочка находится в реанимации под пристальным наблюдением врачей. Школьницу ввели в искусственную кому после удаления части кишечника. Пуля также задела позвонки. Эту информацию подтвердили в министерстве здравоохранения. Девочка прооперирована. Состояние тяжелое. Операция была тяжелая, рассказал пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков. Второй пострадавший в результате стрельбы - сотрудник Росгвардии, получивший огнестрельное ранение колена, после оказания медпомощи отпущен домой. В данный момент он находится на амбулаторном лечении. Его жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области Е1. Напомним, 30 мая 48-летний пьяный мужчина - бывший милиционер Сергей Болков - из окна своей квартиры обстрелял прохожих и машины. В результате пострадал сотрудник Росгвардии, а также 9-летняя девочка, которая сидела в припаркованной у магазина машине вместе с отцом. Стрелок был задержан в ходе штурма силовиками. В данный момент в отношении него в СКР возбуждено уголовное дело. О личности стрелка рассказал его бывший коллега. Работал в ППС и был в Чечне: что известно о стрелке из Екатеринбурга

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