Пострадавшая в результате стрельбы 9-летняя девочка из Екатеринбурга введена в кому

Пострадавшая в результате стрельбы 9-летняя девочка из Екатеринбурга введена в кому
Пострадавшая в результате стрельбы 9-летняя девочка из Екатеринбурга введена в кому
Сегодня, 14:07ОбществоФото: pixabay.com
Пострадавшая в результате стрельбы на Химмаше 9-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ в коме. Ребенка прооперировали в ОДГБ № 1 Екатеринбурга.

Раненная в живот во время стрельбы на улице Бородина в Екатеринбурге девочка находится в реанимации под пристальным наблюдением врачей. Школьницу ввели в искусственную кому после удаления части кишечника. Пуля также задела позвонки. Эту информацию подтвердили в министерстве здравоохранения.

Девочка прооперирована. Состояние тяжелое. Операция была тяжелая, рассказал пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков.

Второй пострадавший в результате стрельбы - сотрудник Росгвардии, получивший огнестрельное ранение колена, после оказания медпомощи отпущен домой.

В данный момент он находится на амбулаторном лечении. Его жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области Е1.

Напомним, 30 мая 48-летний пьяный мужчина - бывший милиционер Сергей Болков - из окна своей квартиры обстрелял прохожих и машины. В результате пострадал сотрудник Росгвардии, а также 9-летняя девочка, которая сидела в припаркованной у магазина машине вместе с отцом. Стрелок был задержан в ходе штурма силовиками. В данный момент в отношении него в СКР возбуждено уголовное дело. О личности стрелка рассказал его бывший коллега.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиереанимацияоперацияобществодевочкапострадавшаястрелокЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы