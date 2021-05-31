Сцена, зрительный зал и велопарковка. Как будет выглядеть «Аллея рандеву» в Тагиле

Сцена, зрительный зал и велопарковка. Как будет выглядеть «Аллея рандеву» в Тагиле
Сцена, зрительный зал и велопарковка. Как будет выглядеть «Аллея рандеву» в Тагиле
Сегодня, 20:42ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Строительство новой территории отдыха — «Аллеи рандеву», началось у медколледжа в Нижнем Тагиле. Планируется, что аллея будет состоять их нескольких зон для пешеходов, вдоль которых появятся лавочки и качели. Также в центре будет возведена сцена и зрительный зал.

На данный момент территория строительства огорожена, однако любой желающий может увидеть, что здесь появится через несколько месяцев — около технического въезда висит аншлаг с эскизами будущей аллеи. Предполагается, что подрядчик МУП «Тагилдорстрой» за 26 миллионов рублей закончит строительство территории отдыха к 30 сентября, сообщает ИА «Все новости».

Сейчас на площади был демонтирован прежний асфальт. Замдиректора компании-генподрядчика Илья Кузнецов заявил, что раскопки нужно проводить аккуратно, поскольку есть риск повредить инженерные сети. Также на участке отсутствует водоводов. Раньше было несколько труб, ведущих к фонтану, но от них решили отказаться в связи со сложностями обслуживания. Теперь на месте фонтана появится двухуровневая конструкция — одна часть подиума будет сценой, а другая станет зрительным залом под открытым небом.

Скамейки, которые установят на аллеи, будут полукруглые из темного и светлого дерева. Пешеходные дорожки планируется уложить плитняком — декоративной тротуарной плиткой. Также на аллеи появится велопарковка.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, 19 мая стало известно, что в Нижнем Тагиле на территории парка «Народный» появилась новая аллея. В ее закладке приняли участие глава города Владислав Пинаев и представители трудовых династий УВЗ, НТМК, НТИИМ, Уралкриомаш, МЧС, Планты, здравоохранения и Росгосцирка.

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