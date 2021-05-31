Свердловские медики и волонтеры ежегодно будут получать в виде премий свыше 14 млн

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об учреждении специальных премий в размере от 160 до 270 тысяч рублей каждая для свердловских медиков и волонтеров, работающих в здравоохранении.

Как сообщил глава региона, премии будут присуждаться в десяти номинациях. Это признание заслуг всех уральских врачей, фельдшеров, санитаров, медсестер и добровольцев в борьбе за жизни и здоровье людей не только в коронавирусный период — всегда, написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Среди номинаций — «За верность профессии», «Бескорыстное и самоотверженное служение людям» и другие. По словам губернатора, ежегодно будут вручаться 22 премии I степени в размере 270 тысяч рублей каждая. 22 премии II степени — по 220 тысяч рублей и 22 премии III степени — по 160 тысяч рублей каждая. Предлагать кандидатуры соискателей будут коллективы медучреждений, а определять лауреатов будет конкурсная комиссия областного министерства здравоохранения. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству разработать меры поддержки садоводам в виде грантов. Направить их можно будет на развитие инфраструктуры садоводческих товариществ. Гранты на благоустройство садов планируется выделять уральским дачникам

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