Свердловские медики и волонтеры ежегодно будут получать в виде премий свыше 14 млн

Свердловские медики и волонтеры ежегодно будут получать в виде премий свыше 14 млн
Свердловские медики и волонтеры ежегодно будут получать в виде премий свыше 14 млн
Сегодня, 20:10ОбществоФото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об учреждении специальных премий в размере от 160 до 270 тысяч рублей каждая для свердловских медиков и волонтеров, работающих в здравоохранении.

Как сообщил глава региона, премии будут присуждаться в десяти номинациях.

Это признание заслуг всех уральских врачей, фельдшеров, санитаров, медсестер и добровольцев в борьбе за жизни и здоровье людей не только в коронавирусный период — всегда, написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Среди номинаций — «За верность профессии», «Бескорыстное и самоотверженное служение людям» и другие.

По словам губернатора, ежегодно будут вручаться 22 премии I степени в размере 270 тысяч рублей каждая. 22 премии II степени — по 220 тысяч рублей и 22 премии III степени — по 160 тысяч рублей каждая.

Предлагать кандидатуры соискателей будут коллективы медучреждений, а определять лауреатов будет конкурсная комиссия областного министерства здравоохранения.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству разработать меры поддержки садоводам в виде грантов. Направить их можно будет на развитие инфраструктуры садоводческих товариществ.

Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевволонтерыобществомедикипремии
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы