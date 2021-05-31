Свыше 650 млн с «ВСМПО-Ависма» требует взыскать Росприроднадзор

Свыше 650 млн с «ВСМПО-Ависма» требует взыскать Росприроднадзор
Свыше 650 млн с «ВСМПО-Ависма» требует взыскать Росприроднадзор
Сегодня, 15:53ОбществоФото: Яндекс.Карты
Более 650 миллионов рублей с корпорации «ВСМПО-Ависма» требует взыскать департамент Росприроднадзора по УрФО. Ведомство направило иск в свердловский арбитражный суд.

Заявление в Арбитражный суд Свердловской области от департамента Росприроднадзора по УрФО касается взыскания компенсации вреда, говорится на сайте ведомства.

По данным суда, предварительное заседание назначено на 24 июня 2021 года.

Требования, о которых идет речь в исковом заявлении, касаются претензий Росприроднадзора, который поднимались еще в 2019 году.

Тогда согласно решению суда, вступившим в законную силу, предписание Росприроднадзора было признано незаконным, постановление об административном наказании судом было отменено, рассказал источник в суде URA.RU.

Напомним, бывший глава «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями. Он подозревается в организации продажи продукции компании с использованием подконтрольных фирм. Предварительно, ущерб от данной деятельности составил около 4 миллиардов рублей.

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