Свыше 650 млн с «ВСМПО-Ависма» требует взыскать Росприроднадзор

Заявление в Арбитражный суд Свердловской области от департамента Росприроднадзора по УрФО касается взыскания компенсации вреда, говорится на сайте ведомства.
По данным суда, предварительное заседание назначено на 24 июня 2021 года.
Требования, о которых идет речь в исковом заявлении, касаются претензий Росприроднадзора, который поднимались еще в 2019 году.
Тогда согласно решению суда, вступившим в законную силу, предписание Росприроднадзора было признано незаконным, постановление об административном наказании судом было отменено, рассказал источник в суде URA.RU.
Напомним, бывший глава «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями. Он подозревается в организации продажи продукции компании с использованием подконтрольных фирм. Предварительно, ущерб от данной деятельности составил около 4 миллиардов рублей.