Уральский бизнесмен раскритиковал Ксению Собчак на реалити-шоу партии «Новые люди»

Несколько дней назад в интернет выложили седьмой выпуск первого политического реалити-шоу #ДебатыКандидаты. Суть проекта, который организовала партия «Новые люди», — найти в регионах активистов, которые уже занимаются социальными проектами, но были в стороне от политики. К концу шоу они должны пройти испытания, которые помогут им в дальнейшем стать кандидатами в депутаты Госдумы.
На шоу поступило несколько тысяч заявок. В итоге Екатеринбург на проекте представил предприниматель Станислав Масоров. В течение нескольких недель он проходил тренинги и различные испытания.
Очередное из них посвятили отражению негатива, с которым неизбежно сталкивается любой кандидат. Как отражать нападки и отвечать по существу, участникам шоу рассказала специальный гость Ксения Собчак. Журналистка и экс-кандидат в президенты на собственном примере обучала участников вести дебаты и правильно реагировать на нападки.
В эфире она обсудила с претендентами на депутатское кресло самые острые вопросы: домашнее насилие, суррогатное материнство, право на эвтаназию. Участники отстаивали свою позицию в условиях жёсткого диалога. Обучение проходило в формате хейт-баттла: конкурсанты задавали Ксении неудобные вопросы, пытаясь вывести её на эмоции.
Изначально Ксения Собчак должна была захейтить Станислава Масорова. Однако наш земляк оказался крепким орешком и тут же пошёл в контрнаступление, заставив опытную теледиву замолчать. Он припомнил ей, как она позволила себе в одном из интервью назвать детей «мелкими гадёнышами» и оскорбила полных женщин.
Вы, вроде бы, иногда говорите правильные вещи. Например, утверждаете, что вам не плевать на людей. Но сами-то родились с золотой ложкой во рту! Вы постоянно обещаете, что будете защищать интересы людей, но по итогу защищаете лишь собственный крабовый заводик!,отметил Станислав Масоров. Ксения Собчак так и не нашла слов, чтобы ответить на подобную серьёзную критику.
Наш земляк стал одним из тех, кто наиболее удачно прошёл испытание хейт-баттлом. В итоге Станислав Масоров попал в число восьми счастливчиков, которые продолжают бороться за победу в шоу и право стать кандидатом в депутаты Госдумы. Решать судьбу финалистов будут не только организаторы шоу, но и зрители. Проголосовать за понравившегося конкурсанта можно на сайте проекта.