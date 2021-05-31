Уральский бизнесмен раскритиковал Ксению Собчак на реалити-шоу партии «Новые люди»

Вы, вроде бы, иногда говорите правильные вещи. Например, утверждаете, что вам не плевать на людей. Но сами-то родились с золотой ложкой во рту! Вы постоянно обещаете, что будете защищать интересы людей, но по итогу защищаете лишь собственный крабовый заводик!,отметил Станислав Масоров. Ксения Собчак так и не нашла слов, чтобы ответить на подобную серьёзную критику.