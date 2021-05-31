В реабилитации нацизма из-за фото на сайте «Бессмертного полка» подозревается уралец

В реабилитации нацизма из-за фото на сайте «Бессмертного полка» подозревается уралец
В реабилитации нацизма из-за фото на сайте «Бессмертного полка» подозревается уралец
Сегодня, 22:04ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В реабилитации нацизма подозревается житель Свердловской области. Во время акции «Бессмертный полк» мужчина хотел загрузить на сайт фотографию человека, который не является ветераном, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

На данный момент следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Были проведены обыски, изъята компьютерная техника и средства связи. Однако чье фото пытался загрузить свердловчанин — неизвестно. Отмечается, что также к ответственности были привлечены еще несколько человек из других регионов страны. Они отправили на сайт фотографии Гитлера, Геббельса и Власова, который является изменником Родины.

Напомним, в начале мая стало известно, что в отношении 17-летней девушки из Северска было заведено уголовное дело из-за порчи баннеров «Бессмертного полка». Теперь ей грозит три месяца ареста.

Материалы по теме:
Свердловская областьуголовное делоСК РФподозреваемыйБессмертный полк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы