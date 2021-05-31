В реабилитации нацизма из-за фото на сайте «Бессмертного полка» подозревается уралец

В реабилитации нацизма подозревается житель Свердловской области. Во время акции «Бессмертный полк» мужчина хотел загрузить на сайт фотографию человека, который не является ветераном, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

На данный момент следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Были проведены обыски, изъята компьютерная техника и средства связи. Однако чье фото пытался загрузить свердловчанин — неизвестно. Отмечается, что также к ответственности были привлечены еще несколько человек из других регионов страны. Они отправили на сайт фотографии Гитлера, Геббельса и Власова, который является изменником Родины. Напомним, в начале мая стало известно, что в отношении 17-летней девушки из Северска было заведено уголовное дело из-за порчи баннеров «Бессмертного полка». Теперь ей грозит три месяца ареста. За срыв баннеров «Бессмертного полка» школьнице из Томской области грозит арест

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