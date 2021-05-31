За убийство кувалдой свердловчанин приговорен к 8,5 годам тюрьмы

За убийство кувалдой свердловчанин приговорен к 8,5 годам тюрьмы
За убийство кувалдой свердловчанин приговорен к 8,5 годам тюрьмы
Сегодня, 11:39ОбществоФото: pixabay.com
За убийство знакомого кувалдой свердловчанин приговорен к 8,5 годам тюрьмы. Мужчины в ходе совместного распития спиртного повздорили в одном из садовых домиков в селе под Сысертью.

Сысертский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, признав его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Инцидент случился в селе Бобровское в ночь с 26 на 27 сентября 2020 года.

В какой-то момент в ходе совместного распития алкогольных напитков, между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый сначала нанес знакомому несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу, а затем не менее четырех ударов кувалдой в область головы и ей же не менее 5 ударов в область шеи.

Более того, неустановленным следствием колюще-режущим предметом, имеющим высокую проникающую способность, он нанес потерпевшему не менее 14 ударов в область жизненно важных органов. Смерть мужчины наступила на месте происшествия, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками полиции на следующее утро.

Отбывать срок - 8,5 лет - он будет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, с него взыскан 1 миллион рублей компенсации морального вреда в пользу супруги убитого.

Напомним, 60-летний житель Екатеринбурга подозревается в том, что во время распития алкогольных напитков убил своего товарища в доме в садовом товариществе, после чего лег спать.

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