Инциденты с подростками прокомментировал начальник тагильской полиции

Абдулкадыров заметил, что число подобных эпизодов не растет, а, напротив, уменьшается год от года. Однако теперь из-за популярности социальных сетей и мессенджеров каждый случай гораздо больше освещается и обсуждается в публичном пространстве.
А нападение на высказавшего замечание мужчину, по его словам, из ряда вон выходящий случай. С совершившими его подростками уже проведены профилактические беседы. Кроме того, на них заведены дела.
Многие негативные поступки молодежи связаны с навязчивым желанием дешевой популярности, для чего они сами снимают свое поведение на смартфоны, сказал рассказал Ибрагим Абдулкадыров ИА «Все новости».