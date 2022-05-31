Инциденты с подростками прокомментировал начальник тагильской полиции

Инциденты с подростками прокомментировал начальник тагильской полиции
Инциденты с подростками прокомментировал начальник тагильской полиции
Сегодня, 22:17ОбществоФото: 1MI
Начальник межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров высказался о недавних случаях подросткового насилия.

Абдулкадыров заметил, что число подобных эпизодов не растет, а, напротив, уменьшается год от года. Однако теперь из-за популярности социальных сетей и мессенджеров каждый случай гораздо больше освещается и обсуждается в публичном пространстве.

А нападение на высказавшего замечание мужчину, по его словам, из ряда вон выходящий случай. С совершившими его подростками уже проведены профилактические беседы. Кроме того, на них заведены дела.

Многие негативные поступки молодежи связаны с навязчивым желанием дешевой популярности, для чего они сами снимают свое поведение на смартфоны, сказал рассказал Ибрагим Абдулкадыров ИА «Все новости».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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