Нижнетагильской филармонии 500 тысяч выделило правительство Свердловской области

Нижнетагильской филармонии 500 тысяч выделило правительство Свердловской области
Нижнетагильской филармонии 500 тысяч выделило правительство Свердловской области
Сегодня, 21:53ОбществоФото: 1MI
Правительство Свердловской области предоставило полмиллиона рублей на обновление материально-технической базы филармонии в Нижнем Тагиле.

Месяц назад тагильский градоначальник Владислав Пинаев попросил губернатора области найти средства на закупку нового оборудования для учреждения культуры. По словам мэра, это нужный подарок городу к юбилею, и приобретение современных инструментов позволит артистам ярче проявлять таланты, в том числе на юбилейный торжествах.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал предложение Пинаева и распорядился выделить нужную сумму. Ее хватит, в частности, на закупку синтезатора, колонок, микрофонов, микшерного пульта.

Это событие придаст хороший импульс развитию одной из немногих в стране муниципальных филармоний, пользующейся заслуженной популярностью у зрителей и слушателей, говорится на официальном сайте правительства Свердловской области.

Сюжеты:
Новости УрФОНижний Тагил
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