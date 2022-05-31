Обманутые дольщики в Тагиле получат ключи от квартир

Через несколько недель обманутые дольщики ЖК «Тимирязевский» в Тагиле получат квартиры от своих квартир. Пока что строительный объект готовится к эксплуатации.

Тагильчане, приобревшие квартиры у СУ-1, наконец-то получат свои квартиры. Вручение, на котором будут присутствовать специалисты Фонда жилищного строительства и Министерства строительства, состоится через несколько недель. Об этом редакции TagilCity.ru сказала уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова. Мы наконец-то достраиваем последний дом здесь — это взамен того, в котором не получили квартиры дольщики. С Нижним Тагилом это будет очень хорошее расставание по жалобам, заявила она. Правозащитница также добавила, что злоумышленники, обманувшие несколько тагильчан, находятся под следствием. Ранее мы писали, что уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере возбудили в отношении директора Максима Сажаева и финдиректора Ирины Чемезовой ООО «СУ-1», которое строило ЖК «Тимирязевский». Уже через год следователи завели еще одно уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере». Напомним, дом № 1 в ЖК «Тимирязевский» на Вагонке должны были сдать в 2018 году, однако через два года многоэтажка так и оставалась долгостроем. В 2019 году дольщики обратились с заявлением в прокуратуру, а мэрия в свою очередь подала в суд на порядную организацию. Для людей это были и моральные мучения, и материальные проблемы, поэтому хорошо, что все это кончается, отметила уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова.

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