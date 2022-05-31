Победу на региональном конкурсе сочинений одержал тагильский школьник

Победу на региональном конкурсе сочинений одержал тагильский школьник
Победу на региональном конкурсе сочинений одержал тагильский школьник
Сегодня, 16:05ОбществоФото: 1MI
Триумфатором областного конкурса  «Листая семейный альбом» жюри выбрало четвероклассника из Нижнего Тагила.

Творческое мероприятие проведено ГУ МВД России по Свердловской области и РСМ. Конкурсное задание посвящено героическим предкам. Участникам необходимо было подготовить биографические эссе о родных, прошедших Великую Отечественную войну.

Всего в патриотическом литконкурсе участвовало свыше 200 ребят. И первого приза удостоен Степан Миханошин, ученик школы № 43 Нижнего Тагила. Кроме того, организаторами высоко оценена общественная деятельность работников образовательной сферы и правоохранительных органов Нижнего Тагила, сообщает Общественный совет при ГУ МВД России по Свердловской области.

Сюжеты:
Нижний ТагилНовости УрФО
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