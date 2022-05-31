Победу на региональном конкурсе сочинений одержал тагильский школьник

Всего в патриотическом литконкурсе участвовало свыше 200 ребят. И первого приза удостоен Степан Миханошин, ученик школы № 43 Нижнего Тагила. Кроме того, организаторами высоко оценена общественная деятельность работников образовательной сферы и правоохранительных органов Нижнего Тагила, сообщает Общественный совет при ГУ МВД России по Свердловской области.