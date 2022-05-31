После ЛГБТ-танца выпускников могут уволить директора лицея в Екатеринбурге

Солидарна с позицией министра руководитель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая. С ее точки зрения, детям непросто без наставничества со стороны взрослых разобраться, что хорошо, а что плохо, что допустимо, а что нет, учитывая перенасыщенность современного инфополя. А руководство лицея упустило этот момент.