После ЛГБТ-танца выпускников могут уволить директора лицея в Екатеринбурге

После ЛГБТ-танца выпускников могут уволить директора лицея в Екатеринбурге
После ЛГБТ-танца выпускников могут уволить директора лицея в Екатеринбурге
Сегодня, 20:17ОбществоФото: 1MI
Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов настаивает на снятии с должности директора екатеринбургского лицея № 12, выпускники которого исполнили скандальный танец.

Солидарна с позицией министра руководитель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая. С ее точки зрения, детям непросто без наставничества со стороны взрослых разобраться, что хорошо, а что плохо, что допустимо, а что нет, учитывая перенасыщенность современного инфополя. А руководство лицея упустило этот момент.

Юрий Биктуганов уверен, что руководство учебного заведения было обязано проконтролировать, какие номера собираются поставить школьники на праздничном мероприятии. Он считает недопустимой анархию в школьной самодеятельности, ведь это важная часть воспитательного процесса.

Сегодня все большее внимание уделяется воспитательной функции школы, и такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько эта задача актуальна, заявил министр.

Биктуганов считает объяснимым резонанс, возникший после сочтенного пропагандой нетрадиционных отношений танца. На его взгляд, возмущение - естественная реакция на непотребное творчество.

Сюжеты:
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