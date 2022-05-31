Танец учеников лицея №12 Екатеринбурга посчитали пропагандой ЛГБТ

Танец учеников лицея №12 посчитали пропагандой ЛГБТ. Внимание на танцевальный номер лицеистов обратили граждане и представители профильных ведомств, сообщает «КП-Екатеринбург».
Видеоролик с танцем активно распространялся в соцсетях, где собрал разнообразные оценки зрителей. В администрации города сказали, что ребята, не имея специальной подготовки, решили поставить танец-пародию и неудачно выбрали танец.
Данный танец не предполагал пропаганды ЛГБТ. Дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым,сказали в мэрии.
Городское управление образования уже проводит проверку. Скандал дошел и до министра образования Свердловской области Юрия Биктуганова. Он сказал, что резонанс вокруг ролика вполне ясен.
Очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление,сказал Биктуганов.
Также он отметил, что в настоящее время большее внимание уделяется воспитательной функции школы. Также он настаивает, что руководителя образовательного учреждения нужно уволить.