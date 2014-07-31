Белый покос
31 июля 2014, 10:40Обществоniona
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Всякий, кто дорос, спеши на покос! 3 августа на горнолыжном комплексе "Гора Белая" пройдет первый на Урале турнир среди газонокосильщиков-любителей "Белый склон-2014".
Всякий, кто дорос, спеши на покос!
3 августа на горнолыжном комплексе "Гора Белая" пройдет первый на Урале турнир среди газонокосильщиков-любителей "Белый склон-2014".
Собирай свою команду и поборись за 100 литров бензина, газонокосилку или сертификат на 10 тысяч рублей!!!
Начало мероприятия в 12.00.
К участию в турнире допускаются команды, состоящие из четырех человек. У команды должно быть название. Участники будут косить траву по принципу эстафеты.
Подробности по телефону (3435) 46-07-57 и на сайте www.gorabelaya.ru
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