Белый покос

Всякий, кто дорос, спеши на покос!

3 августа на горнолыжном комплексе "Гора Белая" пройдет первый на Урале турнир среди газонокосильщиков-любителей "Белый склон-2014".

Собирай свою команду и поборись за 100 литров бензина, газонокосилку или сертификат на 10 тысяч рублей!!!

Начало мероприятия в 12.00.

К участию в турнире допускаются команды, состоящие из четырех человек. У команды должно быть название. Участники будут косить траву по принципу эстафеты.