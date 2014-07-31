Нижний Тагил готовится к проведению Уральского транспортного салона «Магистраль – 2014»

Осмотрев территорию и павильоны федерального казенного предприятия «НТИИМ», участники совещания обсудили готовность полигона и выставочных площадей для проведения салона. В частности были подняты вопросы организации трансфера в пределах Нижнего Тагила, питания и торговли в рамках проводимого салона.

Важность выставочного форума подчеркнул Александр Петров, отметив, что в современных условиях перед страной стоит ряд стратегических задач и основная - импортозамещение в отрасли и развитие собственной дорожно-транспортной индустрии.

В этом году организаторы ожидают около 5 тысяч участников деловой программы, до 90 компаний-экспонентов и более 10 тысяч посетителей. Среди изюминок выставочного форума будет совместное детище УВЗ и Уралтрансмаша – еще один новый трамвай, который к концу года будет ездить по рельсам городов Российской Федерации.

Добавим, транспортная выставка «Магистраль» проводится в Нижнем Тагиле впервые за пять лет. Последний подобный форум состоялся в 2009 году. Сегодня «Магистраль» обрела новое название, Уральский транспортный салон, которое должно подчеркнуть демонстрацию натурных образцов железнодорожного и поездного состава, а также спецтехники. Кроме того, на выставочных площадках полигона разместится передвижной лекционно-выставочный комплекс, состоящий из десяти вагонов и представляющий собой музейную экспозицию об истории российских железных дорог от истоков до современности.