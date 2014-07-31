Путешествие без спиртного: полиция и тагильские общественники против распития алкоголя в поездах (ФОТО)
31 июля 2014, 10:55Общество
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Повышенную опасность для людей в курортный период представляет распитие спиртных напитков в поездах. Мало того, что покупая и распивая алкоголь неизвестного производителя, тысячи людей уже поплатились здоровьем, так нарушается и спокойствие пассажиров, которые вынуждены ехать рядом с нетрезвыми соседями.
Так, активисты Нижнетагильского местного отделения МГЕР в рамках проекта «Агенты» приняли участие в операции «Торговля» проводимой ЛО МВД на станции Нижнетагильская.
Операция проводилась в поезде Екатеринбург - Приобье. На этот раз активист Молодой Гвардии приобрёл крепкий алкогольный напиток в вагоне-ресторане этого поезда, где торговля крепкими спиртными напитками запрещена.
В результате проверочной закупки возбуждено административное дело, весь найденный алкоголь изъят. А также в очередной раз зафиксирован факт реализации контрабандной водки.
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Фотографии предоставлены общественной организацией МГЕР
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