Путешествие без спиртного: полиция и тагильские общественники против распития алкоголя в поездах (ФОТО)

Так, активисты Нижнетагильского местного отделения МГЕР в рамках проекта «Агенты» приняли участие в операции «Торговля» проводимой ЛО МВД на станции Нижнетагильская.

Операция проводилась в поезде Екатеринбург - Приобье. На этот раз активист Молодой Гвардии приобрёл крепкий алкогольный напиток в вагоне-ресторане этого поезда, где торговля крепкими спиртными напитками запрещена.

В результате проверочной закупки возбуждено административное дело, весь найденный алкоголь изъят. А также в очередной раз зафиксирован факт реализации контрабандной водки.

Фотографии предоставлены общественной организацией МГЕР