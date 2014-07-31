Снижение цен на Feldhaus Klinker

Компания Славдом объявляет об акции снижения цен на германский облицовочный камень и брусчатку марки Feldhaus Klinker. В акции участвуют кирпичи 14 моделей самых популярных форматов NF90, SDF и WDF, из которых 3 – ручной формовки.

Немецкий кирпич Feldhaus Klinker – это 150 лет истории успешного производства одного из лучших клинкеров в Европе. Компания выпускает более 45 моделей клинкера ручной формовки разнообразных цветов и форматов.

Брусчатка Feldhaus Klinker производится так же из клинкера. Этот материал как нельзя лучше подходит для ландшафтных работ и обустройства окружающей территории. Многие ландшафтные дизайнеры с большим удовольствием используют этот материал в своей работе. Благодаря натуральной основе клинкерная брусчатка отлично вписывается в окружающий ландшафт.

Акция по снижению цены распространяется на 10 моделей брусчатки форматов SKF, KF, DF и KDF.