Тагильчане! Синоптики объявляют экстренное предупреждение до среды

Об этом сообщает гидрометцентр ФГБУ «Уральское УГМС», поясняя, что отмена предупреждения произойдет с 20 часов 6 августа 2014 года.

Ожидаемые концентрации в воздухе одного или нескольких вредных веществ до 3 ПДК. По правилам, во все предприятия города и были направлены соответствующие рекомендации, для того чтобы сократить концентрации загрязняющих веществе в приземном слое атмосферы на 15-20%.