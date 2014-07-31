Тагильчане! Синоптики объявляют экстренное предупреждение до среды
31 июля 2014, 15:50Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Синоптики в очередной раз объявляют экстренное предупреждение об условиях погоды, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей. Предупреждение первой степени опасности.
Об этом сообщает гидрометцентр ФГБУ «Уральское УГМС», поясняя, что отмена предупреждения произойдет с 20 часов 6 августа 2014 года.
Ожидаемые концентрации в воздухе одного или нескольких вредных веществ до 3 ПДК. По правилам, во все предприятия города и были направлены соответствующие рекомендации, для того чтобы сократить концентрации загрязняющих веществе в приземном слое атмосферы на 15-20%.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей