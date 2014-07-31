Уже завтра тагильчане увидят «Страницы забытой войны». Всех приглашают на открытие выставки

Это название утвердилось в историографии только после начала Второй мировой войны в 1939 году. В межвоенный период употреблялось название «Великая война», в Российской империи её также называли «Великой войной», «Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой Отечественной», а также неформально (и до революции, и после) – «германской»; затем в СССР — «империалистической войной».