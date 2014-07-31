Уже завтра тагильчане увидят «Страницы забытой войны». Всех приглашают на открытие выставки
31 июля 2014, 11:10Общество
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Уже завтра, 1 августа, в 11 часов 30 минут в читально-экспозиционном зале Нижнетагильского городского исторического архива состоится открытие выставки «Страницы «забытой» войны».
Выставка посвящена 100-летию начала Первой Мировой войны. В экспозиции представлены архивные документы, фотографии 1914-1918 годов, банкноты, образцы вооружения.
Это название утвердилось в историографии только после начала Второй мировой войны в 1939 году. В межвоенный период употреблялось название «Великая война», в Российской империи её также называли «Великой войной», «Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой Отечественной», а также неформально (и до революции, и после) – «германской»; затем в СССР — «империалистической войной».
Открытие состоится по адресу: город Нижний Тагил, проспект Ленина, 1, читально-экспозиционный зал исторического архива. Вход свободный. Справки по телефону 47-50-34.
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