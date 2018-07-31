Актриса Наталья Кузнецова умерла в возрасте 55 лет в Москве

31 июля в возрасте 55 лет умерла актриса Московского театра имени М.Н. Ермоловой Наталья Кузнецова. Причина смерти не уточняется. Прощание состоится 1 августа в Боткинской больнице. Актриса будет похоронена на Митинском кладбище.

Наталья Кузнецова работала в театре имени М.Н. Ермоловой с 1984 года и играла в спектаклях «Язычники», «Утиная охота-90», «Бедность не порок», «Архив графини "Д"», «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?», «Битва ангелов», «Барышня-крестьянка», «Костюмерша», «Возлюбленная нами…», «Перед заходом солнца».