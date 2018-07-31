Мухи ползают по открытой выпечке в «Райте» Нижнего Тагила

Тагильчане обнаружили на прилавках магазина торговой сети «Райт» ничем не прикрытые хлебобулочные изделия производства этого магазина. Как рассказывают люди, мухи ползают на сырных лепешках. Покупатели голыми руками перебирают по несколько булок, прежде чем выбрать подходящую.

В магазине «Райт», который находится на улице Фрунзе, я увидела, как мухи ползают по сырным лепешкам. Неужели нельзя прикрыть булочки? Я несколько раз видела, как человек подходил, и начинал выбирать, на какой булочке больше начинки. Страшно даже представить, сколько покупателей трогают выпечку грязными руками, пожаловалась тагильчанка.

Управляющий по региону торговой сети «Райт» не отрицает, что мухи могут ползать по хлебобулочным изделиям.

Того, что мухи могут ползать по хлебобулочным изделиям, я отрицать не могу, потому что магазин — это большая площадь, у нас даже воробьи, бывает, летают. Я даже предполагаю, что пожаловались вам из магазина «Райт», расположенный по улице Фрунзе, так как на этот магазин постоянно жалуется женщина по поводу мух на выпечке. Как говорится — всем не угодишь. Мы стараемся запаковывывать хлебобулочные изделия в пленку, сообщил управляющий по региону торговой сети «Райт»