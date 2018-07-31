Штраф 10 000 рублей: уроженец Кушвы оскорбил полицейского в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле прошел суд над жителем Кушвы, который обвинялся в публичном оскорблении полицейского. Нарушителю назначили денежный штраф.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Пресс-служба прокуратуры Нижнего Тагила
Инцидент произошел в марте 2018 года. Уроженец Кушвы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в опорный пункт полиции, которая располагается в здании железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. Его задержали за мелкое хулиганство.
Мужчина публично, неоднократно и в неприличной форме высказался в адрес полицейских, тем самым допустив правонарушение. Вскоре дело было направлено в суд. Судья согласился с позицией прокуратуры Нижнего Тагила, назначив нарушителю штраф в размере 10 000 рублей.
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