Штраф 10 000 рублей: уроженец Кушвы оскорбил полицейского в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел в марте 2018 года. Уроженец Кушвы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в опорный пункт полиции, которая располагается в здании железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. Его задержали за мелкое хулиганство.