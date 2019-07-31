Екатеринбуржец погасил долг по налогам в 350 тысяч рублей после визита приставов

Как рассказали в ведомстве, исполнительные производства в отношении должников были возбуждены за несколько дней до рейда. Однако у некоторых строк выплаты долгов уже истек.

Когда приставы пришли в одну из квартир дома, ее хозяин моментально решил оплатить долг по налогам в 350 тысяч рублей. Он зашел на портал Госуслуг и погасил задолженность.

Другие должники пообещали погасить задолженности в течение пяти дней.