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#домахорошо
Екатеринбуржец погасил долг по налогам в 350 тысяч рублей после визита приставов
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Екатеринбуржец погасил долг по налогам в 350 тысяч рублей после визита приставов

Сегодня, 12:05ОбществоФото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
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