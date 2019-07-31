Екатеринбуржец погасил долг по налогам в 350 тысяч рублей после визита приставов
Сегодня, 12:05ОбществоФото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
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Судебные приставы провели рейд по должникам элитного многоэтажного дома на улице Радищева в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального УФССП.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали в ведомстве, исполнительные производства в отношении должников были возбуждены за несколько дней до рейда. Однако у некоторых строк выплаты долгов уже истек.
Когда приставы пришли в одну из квартир дома, ее хозяин моментально решил оплатить долг по налогам в 350 тысяч рублей. Он зашел на портал Госуслуг и погасил задолженность.
Другие должники пообещали погасить задолженности в течение пяти дней.
В целом, все должники ответственно отнеслись к визиту приставов, не стали скрываться и явились на прием к приставу-исполнителю, рассказали в УФССП.
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