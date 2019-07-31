Экс-глава Управления генпрокуратуры по УрФО стал советником губернатора

Сегодня утром во время встречи Куйвашева с Турыгиным было озвучено данное решение.

Юрий Турыгин занимал пост начальника Управления генпрокуратуры с октября 2016 года до 9 июля этого года. В настоящий момент на его должность заступил замначальника управления Дмитрий Брытков.

Турыгин родился 5 марта 1952 года в Сысерти. В 1976 году окончил Свердловский юридический институт по специальности правоведение. После вуза Турыгина отправили в прокуратуру Чечено-Ингушской АССР, затем — в прокуратуру Свердловской области.

С 2001 года Турыгина назначили прокурором ЗАТО Новоуральск, с 2005 по 2007 год он занимал должность старшего помощника прокурора Свердловской области по надзору за процессуальной деятельностью ФСБ. В апреле 2007 года Турыгин стал прокурором Ингушетии, затем — прокурором Ставропольского края.