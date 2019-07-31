После публикации карты дорожных камер сайт ГИБДД упал из-за наплыва пользователей
Сегодня, 15:12ОбществоФото: сайт ГИБДД
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На официальном сайте Госавтоинспекции появилась карта с местоположением дорожных камер, однако от наплыва посетителей сайт перестал работать, сообщает ТАСС.
Сегодня, 31 июля, на сайте ГИБДД начал работу в тестовом режиме раздел с информацией о метах размещения дорожных камер. Однако сайт ведомства не выдержал большого наплыва пользователей и перестал работать.
Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что сбой связан с большим интересом к новому разделу.
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