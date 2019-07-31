Избирком Екатеринбурга вновь отказал в референдуме в защиту сквера у Театра драмы
Сегодня, 19:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Избирательная комиссия Екатеринбурга в третий раз отказала зарегистрировать рабочую группу по проведению референдума о строительстве в сквере у Драмтеатра, сообщает Znak.
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В постановлении избиркома говорится, что активисты подали документы, в которых вопросы не соответствуют формальным требованиям законодательства о референдуме. В частности в бюллетене сформулирован вопрос, за что голосуют участники: «За сквер» или «За размещение объекта религиозного назначения» у Октябрьской площади. Однако по закону на референдум могут выноситься лишь вопросы для голосования, на которые можно дать ответ «Да» или «Нет» либо «За» или «Против».
Юрист Иван Волков заявил, что активисты намерены обжаловать решение об отказе регистрации референдума и подать еще одну, четвертую, заявку. До этого избирком также отказывал активистам из-за ошибок в документации.
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