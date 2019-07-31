Избирком Екатеринбурга вновь отказал в референдуме в защиту сквера у Театра драмы

В постановлении избиркома говорится, что активисты подали документы, в которых вопросы не соответствуют формальным требованиям законодательства о референдуме. В частности в бюллетене сформулирован вопрос, за что голосуют участники: «За сквер» или «За размещение объекта религиозного назначения» у Октябрьской площади. Однако по закону на референдум могут выноситься лишь вопросы для голосования, на которые можно дать ответ «Да» или «Нет» либо «За» или «Против».