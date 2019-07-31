Москвичей познакомят с индонезийской культурой на фестивале в парке «Красная Пресня»
В Москве со 2 по 4 августа на территории парка «Красная Пресня» будет проходить фестиваль Индонезии, партнером которого является авиакомпания «Россия». Отмечается, что это единственный перевозчик с рейсами в Денпасар на остров Бали.
Как сообщает Rostovgazeta, предложила проводить фестиваль сама Индонезия - при поддержке правительства российской столицы. На мероприятие из разных городов экзотической страны бизнесмены привезут свои товары. Артисты развлекут гостей танцами и уличными шоу. Помимо этого, на главной сцене фестиваля гости смогут посмотреть уже полюбившейся им знаменитый национальный индонезийский танец Почо-Почо.
Ожидается, что на фестиваль приедут более 1200 гостей из Индонезии, многие из которых прибудут рейсами авиакомпании «Россия». Прямые рейсы между Москвой и Бали были запущены в октябре 2018 года. С того периода около 50 тысяч пассажиров прибегли к услугам перелета. Средняя загрузка во время туристических пиков превышает 70%.
Дорога из Москвы на экзотический остров занимает немногим более 12 часов. За это время лайнер, взявший старт из аэропорта Шереметьево и совершивший посадку в Денпасаре, преодолевает расстояние в 10600 километров. Сейчас это регулярное направление - рекордное по дальности перелета для авиакомпании «Россия» и других российских перевозчиков по расстоянию.
Тех, кто еще не посетил Индонезию, познакомятся на трехдневном фестивале с культурой, традициями и кухней этого экзотического государства. Как и в минувшем году, одной из самых популярных зон фестиваля будет индонезийская гастрономия. Угощения приготовят не только российские шеф-повара лучших ресторанов столицы, но также участницы индонезийской женской ассоциации.
Кроме этого, гости мероприятия смогут побывать на мастер-классе от самого Посла Республики Индонезия М. Вахида Суприяди, который приготовит одно из самых популярных блюд в Индонезии – лапшу Ми Горенг.
О героях знаменитого эпоса Махабхараты будут рассказывать артисты кукольного театра теней «Ваянг Кулит». Еще на фестивале свои двери откроет музей, где гости смогут посмотреть уникальные экспонаты, привезенные из Индонезии.
Помимо перечисленного, на фестивале можно будет заняться серфингом под наставничеством опытных инструкторов. Индонезия – одно из самых популярных и экзотических государств Юго-Восточной Азии. Она привлекает туристов со всего земного шара своей невероятной по красоте природой, разноплановой культурой и интересными традициями. Все участники фестиваля наверняка захотят побывать в этой экзотической стране. Воспользовавшись услугами авиакомпании «Россия», признанной экспертами самой безопасной среди всех авиаперевозчиков россии в международном рейтинге, спустя 12 часов можно оказаться в райском месте планеты.