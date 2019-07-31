Москвичей познакомят с индонезийской культурой на фестивале в парке «Красная Пресня»

Как сообщает Rostovgazeta, предложила проводить фестиваль сама Индонезия - при поддержке правительства российской столицы. На мероприятие из разных городов экзотической страны бизнесмены привезут свои товары. Артисты развлекут гостей танцами и уличными шоу. Помимо этого, на главной сцене фестиваля гости смогут посмотреть уже полюбившейся им знаменитый национальный индонезийский танец Почо-Почо.

Ожидается, что на фестиваль приедут более 1200 гостей из Индонезии, многие из которых прибудут рейсами авиакомпании «Россия». Прямые рейсы между Москвой и Бали были запущены в октябре 2018 года. С того периода около 50 тысяч пассажиров прибегли к услугам перелета. Средняя загрузка во время туристических пиков превышает 70%.

Дорога из Москвы на экзотический остров занимает немногим более 12 часов. За это время лайнер, взявший старт из аэропорта Шереметьево и совершивший посадку в Денпасаре, преодолевает расстояние в 10600 километров. Сейчас это регулярное направление - рекордное по дальности перелета для авиакомпании «Россия» и других российских перевозчиков по расстоянию.

Тех, кто еще не посетил Индонезию, познакомятся на трехдневном фестивале с культурой, традициями и кухней этого экзотического государства. Как и в минувшем году, одной из самых популярных зон фестиваля будет индонезийская гастрономия. Угощения приготовят не только российские шеф-повара лучших ресторанов столицы, но также участницы индонезийской женской ассоциации.

Кроме этого, гости мероприятия смогут побывать на мастер-классе от самого Посла Республики Индонезия М. Вахида Суприяди, который приготовит одно из самых популярных блюд в Индонезии – лапшу Ми Горенг.

О героях знаменитого эпоса Махабхараты будут рассказывать артисты кукольного театра теней «Ваянг Кулит». Еще на фестивале свои двери откроет музей, где гости смогут посмотреть уникальные экспонаты, привезенные из Индонезии.