На Свердловскую область вновь обрушатся град, ливни и грозы
Сегодня, 15:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение о грозах и обильных осадках 1 и 2 августа, сообщает Уральское УГМС.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
1 августа в регионе пройдут сильные ливни, дожди, грозы и град. Ветер в этот день достигнет 23-25 м/с. 2 августа на Свердловскую область обрушатся сильные дожди.
Свердловчан просят соблюдать меры безопасности и при возникновении ЧС звонить по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
Напомним, 29 июля в Верхотурье выпал град размером с грецкий орех.
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