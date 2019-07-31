Общественники Екатеринбурга просят свободно размещать фото памятников

Сейчас за размещение фото памятников в путеводителях Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) требует деньги.

По мнению главы комиссии ОП по формированию городского информационного пространства и продвижения бренда Льва Кощеева, коммерческое использование фото произведений визуальных искусств не требует авторских отчислений, поэтому необходимо внести изменения в ст. 1276 ГК.

Ранее УПРАВИС потребовала от ИП Марины Чеботаевой выплатить 40 тысяч рублей за публикацию в путеводителе «Наш Екатеринбург» фото памятника Мамину-Сибиряку на Плотинке и памятника основателям Екатеринбурга на основании разрешения скульптора Петра Чусовитина и наследницы скульптора Андрея Антонова Татьяны Колпаковой. Против иска ассоциации выступил соавтор бюста Мамина-Сибиряка Борис Демидов, который заявил, что изображение памятника могут использовать все желающие.