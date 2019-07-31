Под Красноуфимском 15-летний воспитанник школы-интерната угнал машину
В селе под Красноуфимском 15-летний подросток угнал автомобиль, сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
37-летний мужчина заявил о пропаже автомашины Volkswagen, которую он оставил вечером у своего дома. Машину нашли на окраине деревни Тавра.
Иномарка находилась на стоянке кафе, куда ее, по всей видимости, вытащили трактором. Кроме этого, на машине были обнаружены повреждения, характерные для дорожно-транспортного происшествия, сообщили в Госавтоинспекции.
Когда правоохранители осматривали машину, на место приехал молодой человек с аккумулятором. Выяснилось, что именно он угнал машину.
Подросток живет в деревне Сарсы, где учится в школе-интернате. Он приезжал в Красноуфимск к сестрам. Когда ему надо было возвращаться домой, он решил угнать машину. Кроме того, он смог определить, что иномарка не стоит на сигнализации, а в салоне нашел дубликат ключей.